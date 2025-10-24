Основные рекомендации: снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств, включить ближний свет фар или противотуманные фары для лучшей видимости, избегать резких маневров и торможений.

При подъезде к пешеходным переходам следует заблаговременно снижать скорость. Следите за работой стеклоочистителей и состоянием дворников, особенно внимательны будьте на участках дорог с повышенной скользкостью (мосты, эстакады, низины).

Пешеходам также следует быть осторожными, переходить дорогу только в установленных местах с разумной осмотрительностью, после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости. В условиях недостаточной видимости и в темное время суток, используйте световозвращающие элементы.

