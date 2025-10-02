Представители 11 предприятий, организаций и учреждений района ознакомили присутствовавших с имеющимися вакансиями. Потенциальные работодатели подробно рассказали о требованиях к кандидатам, о характере работ и заработной плате. Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома Ольга Лукашенко проинформировала о мерах содействия по трудоустройству, оказываемых управлением. Неработающие граждане задавали уточняющие вопросы и брали ответы на заметку. Ярмарка вакансий стала хорошей возможностью для соискателей узнать о имеющихся вакансиях и определиться с наиболее подходящей профессией.

Евгений Коновалов

Фото автора