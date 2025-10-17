Спикерами выступили заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, председатель районного общественного объединения «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Уваровичи иерей Вадим Грицков. Во время общения с учащимися старших классов затрагивались темы семейных ценностей, традиций, обсуждались вопросы распределения обязанностей между родителями, финансового обеспечения. Школьники делились мыслями о том, какой должна быть настоящая семья и на каких принципах основываться, а также должно ли быть место в семье сквернословию.

Подводя итоги мероприятия, Людмила Кураликова подчеркнула, что семья – это ценность для каждого человека. «Это не просто близкие люди, а те, кто помогает нам становиться лучше, разделяет радости и горе. Это отношения, наполненные любовью, заботой и пониманием. В крепких семьях обычно есть традиции: вместе гулять по вечерам и выходным на улице, ездить в гости, готовить, смотреть фильмы и так далее, – отметила Людмила Адамовна. – Возможно, кто-то сегодня после нашей встречи вернется домой и заведет новую традицию. Например, собираться каждый вечер за чашкой чая.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора