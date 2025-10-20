Верховный Суд Беларуси начнет сегодня судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Александра Ермольчика 1915 года рождения, умершего в 1984 году, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.127 (геноцид) УК, сообщает БЕЛТА.





Как ранее сообщалось, Ермольчик, преследуя цель планомерного уничтожения белорусского народа, осенью 1941 года добровольно вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое дислоцировалось в городском поселке Хойники. С июня 1942 года он возглавлял это подразделение.

Во время предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика в составе этой вооруженной организованной группы. Ему инкриминированы убийства, в том числе совершенные с особой жестокостью.

Судебное разбирательство по делу Ермольчика уже пятое в отношении нацистских палачей, которое будет вести Верховный Суд Беларуси. 17 октября был вынес обвинительный приговор в отношении Осипа Винницкого. Каратель признан виновным в геноциде белорусского народа без назначения наказания в связи с тем, что обвиняемый умер.