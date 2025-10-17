Верховный Суд признал карателя Осипа Винницкого виновным в геноциде белорусского народа без назначения наказания в связи с тем, что обвиняемый умер, передает корреспондент БЕЛТА.

В истории суверенной Беларуси это уже четвертый обвинительный приговор в отношении нацистского палача.

Осип Винницкий был командиром первой роты 118-го украинского батальона охранной полиции. Под его руководством на территории Логойского района были организованы карательные акции, в ходе которых совершались массовые убийства, в том числе лично Винницким, полностью или частично уничтожались деревни, люди лишались крыши над головой, у населения отнималось продовольствие, домашний скот и птица, граждане направлялись в нацистскую Германию для привлечения к непосильному рабскому труду.

Как указывал ранее государственный обвинитель, Винницкий был одним из наиболее опасных пособников нацистских преступников, присягнувших на верность Гитлеру и фашистскому режиму и уничтоживших в годы Великой Отечественной войны сотни людей, включая женщин и детей.

Также отмечалось, что Осип Винницкий умышленно лишил жизни не менее 403 человек, включая не менее 146 детей, в том числе заведомо малолетних, а также престарелых и находящихся в беспомощном состоянии лиц, беременных женщин. Покушался на лишение жизни еще не менее 31 человека, включая заведомо малолетних и находящихся в беспомощном состоянии.

До конца жизни Винницкий скрывался в Канаде и умер в 1997 году.