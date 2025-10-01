Праздничное мероприятие объединило тех, кто долгие годы посвятил себя работе в лесном хозяйстве. Директор опытного лесхоза Сергей Лозко от всей души поблагодарил ветеранов за их многолетний добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства района и поделился с ветеранами последними достижениями и новостями лесхоза. Он рассказал о пополнении материально-технической базы, мерах по ликвидации последствий буреломов и восстановлению леса, а также о привлечении молодых специалистов.

В знак признательности и уважения всем собравшимся были вручены поздравительные открытки и денежные сертификаты.

В ходе встречи был переизбран председатель совета ветеранов предприятия. В результате открытого голосования на эту ответственную должность была избрана Светлана Папинова, которая много лет добросовестно трудилась бухгалтером в опытном лесхозе.

Мероприятие завершилось чаепитием.

Елизавета Малая

Фото автора