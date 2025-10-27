Эксперты проекта БЕЛТА «Страна говорит» рассказали о видах вирусов, которые циркулируют в Беларуси, и методах их лечения.

Всего в Беларуси циркулирует более 200 различных вирусов. Заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева подчеркнула, что это четыре гриппа — А, В, С и D, вирусы парагриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, коронавирус и так далее. «Сейчас к ним присоединился новый SARS-CoV-2, который также принял характер сезонного течения и циркулирует наряду с другими респираторными вирусами», — отметила она.

Заместитель главного врача по инфекционным инфекциям Могилевской больницы №1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас пояснила, что ОРЗ — это общее понятие, которое включает две группы инфекций: острые респираторные вирусные инфекции и бактериальные респираторные инфекции.

«Что касается противовирусных препаратов, их у нас немного. Есть лекарства, воздействующие на конкретные вирусы: например, против гриппа — этиологические препараты, против герпеса — ацикловир и другие противовирусные средства. Остальные вирусные инфекции лечатся симптоматически. Это значит, что лечение направлено на снятие симптомов болезни — кашля, головной боли, температуры», — сказала она.

Таким образом, для респираторных инфекций, с которыми чаще всего обращаются пациенты, этиологически важны грипп (для которого есть специфическое лечение), коронавирус, герпесвирус, а все остальные инфекции лечатся симптоматически.

Говоря о препаратах, Ирина Бас подчеркнула: назначать антибиотики должен врач. «Если у пациента температура держится 3 дня и плохо снижается, не стоит оставаться дома и надеяться, что пройдет сама, даже если принимаются противовирусные препараты. Если температура снижается плохо, а общее самочувствие ухудшается, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью — вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь», — добавила заместитель главного врача.