Темп современной жизни очень быстр: мы постоянно куда-то спешим и стараемся все сделать как можно быстрее, ведь время – это деньги и каждая минута на счету. Неудивительно, что нас окружает масса вещей, которые должны ускорить нашу жизнь.

Привычным делом для многих из нас стал повседневный «перекус» готовой пищей: хот-доги, гамбургеры, сэндвичи, шаурма, чебуреки, пирожки, картофель фри, сосиски в тесте, чипсы, сухие завтраки, супы и лапша быстрого приготовления. Фастфуд (еда быстрого приготовления, зачастую в присутствии покупателя) на любой вкус можно без проблем купить не только в специальных заведениях «быстрой и здоровой пищи», но и буквально на улице, в киосках-вагончиках или палатках.

Почему фастфуд невероятно популярен? Конечно, пища в фастфуде выглядит очень аппетитно. Более того, она как правило, изумительно пахнет и на вкус очень даже ничего. Вот только помните, что это заслуга не поваров, а химиков. Секрет кроется в ингредиентах, которые используются дли приготовления большинства блюд быстрого питания. Едва ли среди них найдется хоть один натуральный, а не идентичный натуральному. Более того, все чаще высказываются мнения, что пристрастие к фастфуду вызывает химическую зависимость, похожую на наркотическую. Почти весь быстрорастворимый ассортимент фастфуда производят путем высушивания компонентов. Влагу для приготовления фаст-фуда выпаривают из мяса, зелени и овощей, при этом разрушается структура продукта, погибают витамины, и в принципе, продукт становится безнадежно испорчен, ваш организм начинает постоянно получать продукты без клетчатки и витаминов, а также жирную пищу и пищу, содержащую всю таблицу Менделеева, к тому же весьма калорийную, что естественно приводит к ожирению.

Обстановка в заведениях фастфуда не располагает к обеду в спокойном темпе. Особенно вредно есть в такой обстановке шума и суеты детям и подросткам. Как правило, поглощение «быстрой пищи» происходит на ходу, в спешке, в небольшом рабочем перерыве. В результате пища не прожевывается тщательно, в желудок попадают большие куски, с перевариванием которых желудочному соку, зачастую «сдобренному» сладким газированным напитком, справиться тяжело. Добавьте к этому большое содержание специй, майонеза, кетчупа, различных соусов, которые также чаще всего призваны «скрасить» настоящий вкус подпорченной пищи – вот вам и рецепт убийственной для желудочно-кишечного тракта пищи.

Конечно, полностью удержаться от употребления фастфуда в современном темпе жизни невозможно. Однако и превращать фастфуд в пищу, потребляемую регулярно – значит подписать приговор своему организму как минимум на возникновение серьезных проблем со здоровьем.

Страшно наблюдать, как семьи с малышами в возрасте 3-5 лет шагают по направлению к ресторанам быстрого питания на «семейный фастфуд»! Если взрослый организм сможет переварить это безобразие, то у ребенка может начаться сильнейшая аллергия, и как следствие, снижение иммунитета. И ни в коем случае не разрешайте есть растворимые супы и другой подобный фастфуд детям.

Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем близких, ешьте только настоящую еду, и тогда вред фастфуда обойдёт вас стороной!

Инструктор-валеолог отделения профилактики УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»

Гусакова И.В.