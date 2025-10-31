Литва на месяц закрыла границу с Беларусью. Официальная причина – метеозонды с контрабандными сигаретами, мешающие летать самолетам. Даже если допустить существование этих шаров, то, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос о пресечении их полетов надо решать на территории Литвы. Ведь кто-то же там принимает этот груз? И что случилось с литовскими средствами ПВО, которые должны их сбивать?

Внятных ответов от руководства прибалтийской республики нет. Тогда возникает резонный вопрос: а были ли эти метеозонды вообще? Литовская сторона не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего хотя бы один из фактов их прилета с белорусской территории. Нет ни расследований, ни официального уведомления. Между тем с начала года в Литву из Латвии прилетело более 310 метеозондов с сигаретами. Несколько из них достигли Вильнюса. Сами литовские таможенники говорят о том, что свыше 60 процентов контрабандных сигарет направляются в страну из Латвии. Так может не дающие покоя правительству Литвы метеозонды (если они есть) вовсе не белорусские, а латвийские?

– Это провокации. Просто кому-то надо найти повод, чтобы своей риторикой оправдать какие-то действия (против Беларуси, России, в конечном итоге против своих граждан). Но самое интересное, что нам никаких нот не посылалось. Сами не могут разобраться, что там за шары были и какие, – подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

В провокациях руководство Литвы не признается никогда. Наоборот, это лишний повод для эскалации напряжения у границы с Беларусью. Простые литовцы вряд ли этому рады. Например, на утро 30 октября у пункта пропуска Каменный Лог скопилось около 800 грузовых автомобилей, у Бенякони – 600. Страдают от необдуманных действий литовского руководства и белорусы, желающие вернуться домой. На обратную дорогу им теперь приходится затрачивать больше времени и средств.

Литовским властям не интересны проблемы ни чужих, ни своих граждан. Для них главное – преследовать поставленную руководством НАТО основную цель: блокировать Калининградскую область через закрытие границ с Беларусью. Вот только, видимо, забыл президент Литвы Гитанас Науседа, предлагающий ограничить туда транзит, что большинство грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности Калининграда, с середины 2022 года доставляется морским путем.

Между тем блокировка российского анклава – это нарушение Сов-местного заявления Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, которое было принято в Брюсселе 11 ноября 2002 года. Но на него западноевропейские политики внимания не обращают. Они давно научились соблюдать договоренности лишь тогда, когда им это выгодно.

Евгений КОНОВАЛОВ