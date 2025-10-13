В интернете распространяется объявление с предложением работы якобы от Национальной библиотеки Беларуси. Мошенники предлагают устроиться наборщиком текстов на дому с оплатой от 2500 белорусских рублей в месяц.

На деле библиотека не размещала подобных вакансий. После отклика «работодатели» требуют заполнить анкету или внести «регистрационный взнос», а потом просто исчезают.

Национальная библиотека Беларуси уже заявляла, что не имеет отношения к этим объявлениям, и рекомендует не передавать личные данные и не переводить деньги.

Народный Антифейк