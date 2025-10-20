В Беларуси проводится комплексная работа по защите от дронов. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Александр Вольфович рассказал, что в Беларуси на постоянной основе совершенствуется так называемая антидроновая защита. Соответствующие рекомендации даются и предприятиям.

«Она комплексная — антидроновая защита. Это не просто поставить какой-то прибор. Это и различные инженерные сооружения (маскировочные сети, защитные сети, тросовые сооружения, экраны для противодействия электромагнитным волнам, инфракрасному излучению), и непосредственно сами приборы радиоэлектронной борьбы, и комплекс мер по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям и других служб», — рассказал госсекретарь Совбеза.