«Вопрос министру. Скорее предложение. Марат Сергеевич, вас недавно спрашивали про канал для детей. А может лучше вложится в создание своего детского контента, качественного собственного продукта, который будет нести наши культурные коды и ценности? Это особенно касается контента на белорусском языке, который в дефиците. Можно создать простой ютуб канал и размещать там наши сказки, мультфильмы, познавательные передачи, что бы дети набирались лексики, особенно маленькие. Стимулировать появление создателей такого контента, создать государственную грантовую поддержку для них. Это бы и облегчило обучение детей в школе и помогло бы немного поддержать белорусский язык, который государство почему то позволило «приватизировать» оппозиции.»

Ответ Министра:

«Спасибо за Ваше мнение по ранее поднятому вопросу.

Теперь по пунктам.

Первое. Ваше предложение вполне реально. Открою секрет, в самое ближайшее время состоится совместная коллегия двух министерств с участием заинтересованных, где весь спектр вопросов, связанных с развитием производства и демонстрации детского контента в нашей стране будет обсужден и детально проработан.

Второе. Система государственной грантовой поддержки производителей белорусского контента в стране уже создана — Указ Президента от 31.03.22 № 131 «О развитии средств массовой информации». Цель документа — поддержка СМИ и развитие в стране белорусского контента. Буквально. Осталось достучаться до самих производителей, чтобы задача производить детский контент, а еще и на белорусском языке стала общим делом.

И третье. Не соглашусь, что государство «позволило «приватизировать» оппозиции» белорусский язык. Глядя на некоторых лидеров «беглых» за рубежом — у них не только с белорусским языком проблемы — в целом с языком.

Есть факт. Притом, что больше половины граждан страны согласно последней переписи назвали именно белорусский язык родным, говорит на нем — менее четверти населения. Мы очень толерантны и в этом вопросе. И это нормально. Как нормально и то, что нужно популяризировать белорусский язык, не притесняя все остальные языковые группы.

Примеры как начала 90-х у нас, так и последних лет на Украине — наглядны, чтобы их избежать.

Надо всегда сначала думать.

И это #наПодумать.»

@mininform