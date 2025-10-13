Объем плодоовощной продукции, который необходимо заложить в Гомельской области для государственных нужд на межсезонье – около двадцати тысяч тонн. Из них 7,5 тысячи тонн предусмотрено для бюджетных организаций, 12,2 тысячи тонн – для организаций торговли.

Картофеля будет заложено 7,67 тысячи тонн, капусты – 2,89 тысячи тонн, моркови – почти две тысячи тонн, свеклы – тысяча тонн, около трех тысяч тонн лука, более трех тысяч тонн яблок.

Завершается заключение договоров на поставку и хранение данной продукции, проблемных вопросов нет.

