Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай и депутатский корпус приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё». Вместе с депутатами рука об руку на благо своей малой родины работали и члены Молодежного совета, созданного при райсовете. Участники акции плодотворно потрудились на территории Дуравичского лесничества. Общими усилиями было высажено 5 га саженцев сосны.

Как отметил Сергей Халдай, тема посадки леса была актуальной всегда. Лес – национальное достояние, необходимое будущим поколениям. Сегодня нашей малой родине нужна помощь в восстановлении лесного фонда, который пострадал после июльского урагана. «Депутатский корпус всегда принимает активное участие в посадке леса. И этот год не стал исключением. Отрадно, что с нами работает Молодежный совет. Такие мероприятия не только объединяют молодежь и более опытное поколение, но и показывают, что мы едины во взглядах, делах на благо нашей Родины и сообща справимся с любой задачей», – подчеркнул председатель райсовета.

Акция продлится до 31 октября. Депутатский корпус призывает всех жителей района присоединиться к ней. Опытный лесхоз готов обеспечить всех желающих посадочным материалом.