Лечение многих заболеваний становится все более затруднительным.

По данным портала Tagesschau, уже в 2023 году каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам.

Исследование: тревожные масштабы

Анализ охватил устойчивость к 22 широко применяемым антибиотикам, используемым при инфекциях мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, крови и заболеваниях, передающихся половым путем. Данные из более чем 100 стран стали серьезным сигналом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул:

«Устойчивость к антибиотикам опережает достижения современной медицины и представляет угрозу для глобального здравоохранения».

Гонка, которую выигрывают бактерии

По словам эпидемиолога Ивана Хутена, директора одного из департаментов ВОЗ, сегодня идет гонка между патогенами и разработкой новых антибиотиков – и бактерии пока побеждают. Они мутируют и адаптируются быстрее, чем ученые успевают создавать эффективные препараты.

Это особенно опасно для пациентов, проходящих хирургическое лечение или терапию от онкологических заболеваний. По прогнозам исследователей, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут стать причиной смерти более 39 млн человек.

Региональные различия: бедные страны страдают сильнее

Устойчивые патогены – глобальная проблема, но особенно остро она стоит в странах с низким уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения. По данным ВОЗ:

— в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье треть зарегистрированных случаев оказались устойчивыми к лекарствам;

— в Африке – каждый пятый;

— в Европе – значительно меньше, благодаря эффективным стратегиям эпиднадзора.

Однако эксперты подчеркивают: необходимо активизировать усилия, чтобы обеспечить доступ к эффективным антибиотикам для госпитализированных пациентов.

Один из ключевых выводов доклада: страны, которые хуже всего диагностируют устойчивость, одновременно сталкиваются с ее наибольшим бременем. ВОЗ призывает срочно укреплять потенциал в области диагностики и создавать комплексные системы эпиднадзора, чтобы обеспечить надежную оценку рисков и эффективное управление ими.

Цифры, которые нельзя игнорировать

По данным ВОЗ, только в 2021 г. от бактериальных инфекций умерло 7,7 млн человек. Более миллиона из этих смертей напрямую связаны с устойчивостью к антибиотикам.

1prof.by