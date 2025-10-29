«Возрастные» доплаты к пенсиям увеличатся с 1 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Размер этих выплат увеличится на 0,7% и составит для людей в возрасте 75-79 лет — Br92,08, а при наличии инвалидности I группы — Br214,85. Для людей 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br184,16, а при наличии инвалидности I группы — Br245,54.

«Возрастные» доплаты к пенсиям получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Ожидается, что расходы на них в 2025 году составят Br870 млн.