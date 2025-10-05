О качествах современного учителя, любимой школе, коллегах и учениках «Авангарду» рассказала заместитель директора по учебной работе Коммунаровской школы, учитель высшей категории Ольга Кашлачева.

Благородная, благодарная, ответственная, требующая новаторского подхода и любимая – такой видит свою профессию один из опытнейших педагогов района. Медику по первому образованию, Ольге Кашлачевой была уготована педагогическая стезя. И о ней, спустя годы, она нисколько не жалеет. Нынешний учебный год для Ольги Петровны – сорок пятый, а в должности завуча – тридцатый. И все они прошли в стенах одного учреждения – Коммунаровской школы. В ней прошло ее становление как педагога: здесь ей все знакомо и бесконечно дорого. Ольга Кашлачева признается: «Меня школа буквально поглотила в хорошем смысле этого слова. Я люблю здесь каждую ступеньку, не говоря уже о современных классах, спортивном и актовом залах, спортплощадке. От лица коллектива выражаю слова благодарности областному и районному руководству за внимание, поддержку и положительное решение вопроса в строительстве нового здания».



Быть завучем или учителем-предметником – что важнее для нее? На этот вопрос, отметила Ольга Петровна, невозможно ответить однозначно. Работа завуча многогранна: составление расписания, тарификация, методическая работа и много других вопросов. «У нас талантливые и квалифицированные педагоги, поэтому довольно трудно бывает составить расписание, так как существует необходимость деления классов на подгруппы из-за изучения предметов на повышенном уровне. К слову, мы первыми в районе открыли агроклассы, сегодня наши ученики – студенты аграрных вузов и радуют нас своими успехами. Я горжусь тем, что 60% наших выпускников работают в нашей школе. А вернуться в родные стены, согласитесь, – двойная ответственность», – делится моя собеседница.

Но, считает Ольга Кашлачева, настоящий учитель, как и врач, должен быть и практиком. Поэтому преподавание химии в нескольких классах – особая для нее составляющая в профессиональной деятельности. А урок моя собеседница проводит как песню поет – на одном дыхании: такое ощущение у меня возникло с первых минут общения педагога и учеников. Доходчиво, интересно, на жизненных примерах опытный педагог рассказывала учащимся об оксидах. Ведь семиклассников, которые только делают первые шаги в волшебный мир химии, очень важно заинтересовать новым предметом. Возможно в будущем для кого-то из ребят именно он станет основополагающим при выборе профессии.

По убеждению Ольги Петровны, педагог, какой бы предмет он не преподавал, прежде всего должен быть патриотом своей страны и прививать это чувство у своих учеников.

Более 320 учащихся, 43 педагога Коммунаровской школы – сегодня это большая дружная семья. Ольга Кашлачева поздравляет не только своих коллег, но и всех педагогов Будакошелевщины с профессиональным праздником и желает им здоровья, удачи, счастья, благополучия.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора