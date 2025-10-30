Мероприятие собрало людей разных возрастов, чтобы обсудить важные темы, поделиться опытом и вдохновить новое поколение на активное участие в жизни общества.





В приветственном слове организаторы встречи отметили значимость такого диалога между поколениями. Ветераны поделились своими воспоминаниями о времени, когда комсомол был важной частью жизни молодежи, формируя активных граждан и лидеров. Их рассказы о ярких событиях, проектах и дружбе, завязанной в комсомольские годы, наполнили зал атмосферой ностальгии и вдохновения.

Следует отметить, что молодежь проявила живой интерес к опыту ветеранов. Молодые люди задавали вопросы о том, как комсомол помог им развиваться, какие навыки были особенно полезными в жизни и как они видят роль молодежи в современном обществе. Ветераны охотно делились советами, подчеркивая важность активной гражданской позиции и участия в общественной жизни.

Одним из запоминающихся моментов встречи стало обсуждение современных молодежных инициатив. Ветераны были впечатлены проектами, которые реализует молодое поколение, и выразили поддержку новым идеям. Это показало, что, несмотря на временные различия, стремление к улучшению общества объединяет все поколения.

В связи со 105-летием ЛКСМБ первый секретарь Буда-Кошелевской районной организации ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева вручила медаль Светлане Николаевой, которая ровно 50 лет назад стала комсомолкой.

Встреча стала не только возможностью для обмена опытом, но и важным шагом к созданию прочного моста между поколениями. Участники ушли с ощущением единства и надеждой на будущее, полное совместных усилий и новых свершений.

По информации первого секретаря РО ОО «БРСМ» Татьяны Хацулевой

Фото из архива участников