Дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В соответствии с распоряжением Председателя ВНС Александра Лукашенко оно пройдет в Минске 18-19 декабря 2025 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения Председателя ВНС. Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось 24-25 апреля 2024 года и в соответствии с законодательством созывалось Центральной избирательной комиссией.

Организационный комитет по подготовке и проведению заседаний VII ВНС создан в феврале этого года. Его возглавляет премьер-министр Беларуси, а в состав входит ряд высших должностных лиц, руководители министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также представители иных государственных органов.