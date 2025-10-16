В Беларуси с 2026 года могут начать предоставлять вторую бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» сообщил заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи — начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Лазарь.

Врач отметил, что ЭКО на бюджетной основе — очень востребованная мера поддержки. «В настоящее время рассматривается вопрос о том, что вторая попытка экстракорпорального оплодотворения тоже будет предоставляться бесплатно. Я думаю, это станет возможным в следующем, 2026 году. Сейчас вносятся изменения в законодательство, просчитывается материальная нагрузка. После окончания этих процессов процедура будет запущена», — рассказал Дмитрий Лазарь.

По его словам, вторая бесплатная попытка ЭКО станет востребованной. «Первая бесплатная попытка экстракорпорального оплодотворения примерно в 40% заканчивается беременностью. Но остаются еще 60% женщин, которые не забеременели. Поэтому именно они и обратятся за второй попыткой», — констатировал замначальника главного управления.

Всего за четыре года действия программы бесплатной попытки ЭКО потрачено около Br22 млн. За это время проведено 6095 циклов экстракорпорального оплодотворения, и наступили 2424 клинические беременности.