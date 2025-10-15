Центральная тема встречи — организация жизнедеятельности населения в Год благоустройства и пятилетку качества. Работу возглавила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Первым пунктом программы стал территориальный центр социального обслуживания населения. Гости посетили отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

Далее участники побывали в Лельчицкой ЦРБ, где изучили ключевые аспекты повышения доступности и качества медицинской помощи. Кроме того, депутаты ознакомились с работой службы «Одно окно».

На пленарном заседании подвели итоги и наметили дальнейшие планы. Екатерина Зенкевич отметила особую роль благоустройства в общем стремлении к повышению качества жизни.

