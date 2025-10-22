При планировании путешествия нужно учесть важный нюанс – время старта и окончания продаж билетов на нужный маршрут. Уточнять их лучше заранее, чтобы не пришлось менять планы в последний момент. Рассказываем о правилах оформления билетов на БЖД.

В нашей стране правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, в частности, регулируются постановлением правительства от 17 июля 2015 г. №609, сообщается на сайте Белорусской железной дороги с оговоркой, что БЖД вправе устанавливать иные сроки начала оформления проездных документов.

Перевозчик проинформировал, что для улучшения качества облуживания пассажиров и возможности туристам заранее планировать поездки БЖД и РЖД договорились об увеличении срока предварительной продажи билетов на поезда, которые курсируют между двумя странами – Беларусью и Россией. Если раньше приобрести проездные документы пассажиры могли за 60 суток до отправления международного поезда, то с 1 октября 2025 г. срок вырос до 90 суток.

Причем расчет стоимости поездки в купейных и спальных вагонах производится через систему динамического управления тарифами и стимулирования спроса, которая позволяет пассажирам в случае раннего планирования путешествия выкупать билеты со скидкой до 25%.

Кстати, оформление проездных документов на поезда с нумерованными местами обычно начинается за 45 суток до отправления поезда, в составы с ненумерованными местами – за 10 суток до даты совершения поездки. Кроме того, старт предварительных продаж билетов зависит от типа поезда.

К примеру, на межрегиональных линиях БЖД, которые связывают столицу и областные центры, оформить проездные документы можно за 45 суток до даты отправления. На региональных линия бизнес-класса реализация билетов начинается за 20 суток, экономкласса и городских линий – до 10 суток.

Какие сроки окончания продажи билетов на поезда?

Даже при возрастающей популярности онлайн-продаж проездных документов большую часть билетов на поезда можно приобрести в кассах вокзалов. И если поездка не была запланирована заранее, и планы на путешествие появились в последний момент, туристам остается надеяться на оставшиеся свободные места.

Как нам рассказали в контакт-центре Белорусской железной дороги, для поездов на внутренних маршрутах продажа билетов заканчивается за 5 минут до отправления состава в путь. Поэтому все же лучше иметь запас времени, чтобы не остаться без билета в последний момент.

– Рекомендуем пассажирам приобретать билеты на поезда заблаговременно, чтобы быть уверенными в наличии свободных мест и избежать необходимости вносить изменения в свои планы, даже если они были спонтанными, – подчеркнули в контакт-центре.

Перед покупкой билетов на поезд следует ознакомиться с условиями продаж на официальном сайте Белорусской железной дороги либо уточнить информацию у оператора по короткому номеру 105.

Ранее мы рассказывали, как вернуть электронный билет на поезд и какой комиссионный сбор за это возьмут. Подробности – в материале корреспондента портала 1prof.by.

