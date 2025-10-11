Заместитель генерального директора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Александр Ляшенко рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как Гомельская область готовится к зиме.

«Мы обеспечили стопроцентное получение паспортов готовности как у потребителей, так и у теплоисточников. Всего получено 577 паспортов готовности теплоисточников и 26 паспортов готовности потребителей. Были испытаны и отремонтированы 554 единицы оборудования котельных и 302 центральных тепловых пункта (ЦТП). Проведена очистка внутренних поверхностей 655 котлов и 158 бойлеров», — подчеркнул Александр Ляшенко.

Также заменено 90% тепловых сетей — это 55,7 км при запланированных 61,8 км. Остальные 10%, как было отмечено, будут заменены до конца года.

«Создан запас древесного топлива — дров и топливной щепы — в объеме 470 тыс. плотных куб.м, что составляет 147% плана. Также заготовлены торфобрикеты и дрова, поэтому по запасам вопросов нет», — рассказал заместитель директора.

В ходе подготовки жилого фонда выполнен ремонт кровель общей площадью 135 тыс. кв.м, ремонт стыков стеновых панелей длиной 30 тыс. погонных метров. Также восстановлено 397 куб.м тепловой изоляции внутридомовых инженерных сетей отопления и горячего водоснабжения.

«Согласно заданию, мы выполнили ремонт кровель на 100%. При этом текущий ремонт кровель продолжается, так как возможны протекания и другие проблемы. Такие работы мы планируем выполнять и дальше, до конца года», — подытожил Александр Ляшенко.