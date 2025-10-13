Об эффективности оказания медико-социальной помощи лицам, проходящим диспансерное наблюдение у психиатра-нарколога, рассказала врач – психиатр-нарколог центральной районной больницы Елена Кунделева. О том, какая работа проводится по выявлению нарушений законодательства в торговле спиртосодержащей и алкогольной продукцией, пресечению изготовления, хранения, продажи и приобретения самогона, браги, аппаратов для их изготовления, присутствующих проинформировал начальник ОВД райисполкома Александр Мисников. Как работает созданная в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» комиссия, поделился исполняющий обязанности директора предприятия Евгений Новик.

Евгений Коновалов

Фото Инны Костянко