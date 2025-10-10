Мероприятие прошло при участии Благочинного Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерея Сергия Пешко.

О духовно-просветительской работе учреждений культуры района рассказала заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко. Анна Владимировна отметила, что духовно-нравственное воспитание жителей района на православных традициях является одним из направлений деятельности учреждений культуры. В библиотеках функционируют уголки православной книги, которые ежегодно пополняются тематической литературой. Совместно с представителями церкви организуются конкурсы духовного возрождения «Рождественская звезда» и «Свет Христова Воскресения». Как обозначила Людмила Кураликова, данные конкурсы и в дальнейшем будут проводиться в районе. И общая задача всех – не утратить их масштабность, придать им значимость и вовлечь для участия в них как можно больше жителей Будакошелевщины.

О том, какие формы взаимодействия с религиозными организациями в вопросах воспитания подрастающей молодежи применяются школами и детскими садами, проинформировала начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова. Она акцентировала, что учреждения образования плодотворно сотрудничают с церковью: проводятся беседы, классные и информационные часы, лектории, организуются тематические выставки и ряд других мероприятий. С целью духовно-нравственного развития учащихся на базе Уваровичского центра детского творчества ежегодно проводится районный турнир по интеллектуальным играм «Фавор».

В ходе заседания было уделено внимание проекту нового положения «О комиссии содействия контролю за исполнением законодательства о свободе совести, вероисповеданий и религиозных организаций». С основными его пунктами присутствующих ознакомила Людмила Кураликова.

Евгений Коновалов

Фото автора