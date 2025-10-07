В первую очередь Владимир Ковалев коснулся темы строительства в райцентре, отметив, что сейчас проводится процедура передачи построенного многоквартирного жилого дома на баланс КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Квартиры в виде арендного жилья будут предназначены прежде всего для специалистов востребованных профессий, часть квартир выделят сиротам.

Продолжается корректировка генерального плана г. Буда-Кошелево. Будут определены новые кварталы жилой многоквартирной и индивидуальной застройки. Предусмотрен генпланом и такой социальный объект, как физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, залами для спортивных секций, открытыми площадками и, возможно, банным комплексом.

В следующем году планируется строительство жилого дома в Коммунаре для работников РУП «Белоруснефть-Особино». В связи с этим прорабатывается вопрос корректировки генпланов Коммунара и Узы.

Затронул Владимир Ковалев и тему строительства стадиона. По его словам, уже в следующем году все желающие смогут заниматься на нем любимыми видами спорта.

Участники встречи имели возможность задать Владимиру Владимировичу интересующие их вопросы. Касались они строительства новых детских площадок, неравномерного распределения тепла в квартирах дома №18 по ул. Совхозной райцентра, недостаточного освещения ул. Новой в аг. Октябрь. Данные темы взяты заместителем председателя райисполкома на контроль для дальнейшего их решения.

Евгений Коновалов

Фото автора