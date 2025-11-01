1 ноября в 18.36 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре бани в д. Бацунь по ул. Ленина. В результате возгорания уничтожены кровля строения и имущество в нем. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает:
- не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
- не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
- не растапливайте печи горючими жидкостями;
- обязательно установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.
В случае пожара звоните 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС