130 лет – исторический миг, а для школы-юбиляра – долгий путь становления, развития, модернизации, которым свойственны неудачи и успех, поиски и результаты. Отсюда и достойное признание профессионального мастерства педагогов, освоивших современные тенденции образования.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов к педагогам, ветеранам педагогического труда, учащимся, родителям и выпускникам обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай:

­– В стенах этой школы раскрылся не один десяток талантов: сотни ребят показали, на что они способны, и продолжили свой путь успеха уже за стенами учебного заведения.

Безусловно, славу школы создают ее выпускники, но фундамент этой славы закладывают учителя. Из года в год педагоги передают свои знания и опыт детям, решают новые задачи повышения качества образования, служат примером высокой нравственности, честного и добросовестного отношения к своему делу, внедряют современные образовательные технологии.

Особые слова благодарности хочется выразить всему коллективу за добросовестный труд, высокий профессионализм. Отдельные слова признательности – ветеранам педагогического труда, которые бережно сохранили и приумножили лучшие традиции учреждения образования.

Желаем школе дальнейшего процветания, коллективу – здоровья, счастья, творческого поиска, перспективных начинаний, успешной реализации самых смелых инновационных идей и профессионального долголетия.

Сергей Халдай вручил директору школы Светлане Юнчиц денежный сертификат на укрепление материально-технической базы учреждения от районного исполнительного комитета и сертификат на приобретение детской песочницы от районного Совета депутатов.

К поздравлениям присоединился председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, вручил коллективу школы денежный сертификат и благодарность районного отделения партии «Белая Русь» за плодотворную работу и творческий подход в реализации совместных общественно-политических проектов.

Поздравления с юбилеем направили коллективу начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, председатель Морозовичского сельисполкома Алла Братикова.

Руководителям учреждения образования Григорию Харитоненко и Екатерине Ковалевой, а также учителям-ветеранам педагогического труда Николаю и Людмиле Чепиковым, Эдуарду Войтову, Алле Алексеенко, Ольге Воложаниной, Василию Кононовичу, Елене Погарцевой, Валентине Алейниковой, Жанне Передня, Инне Алейниковой в знак признательности за многолетний добросовестный труд повязали почетные ленты. Григорию Харитоненко, Валентине Алейниковой, Инне Алейниковой были вручены почетные грамоты отдела образования райисполкома, районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

С ответным словом от ветеранов педагогического труда выступил «Отличник образования» Николай Чепиков.

Гордостью любой школы по праву являются ее выпускники. Трогательно и символично, что на юбилей приехали выпускники разных лет. Со словами благодарности к педагогам и пожеланиями долгой и плодотворной жизни в стенах родной школы обратились: выпускник 1972 года, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко; выпускница 1985 года, управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова; выпускница 1975 года Антонина Мороз; выпускник 1988 года, глава крестьянского хозяйства «Никитенко» Валерий Никитенко; выпускница 2005 года, индивидуальный предприниматель Ольга Гирикова.

Среди выпускников школы – участники боевых действий в Афганистане, с честью выполнившие свой воинский долг: Михаил Семченко, Юрий Максименко, Игорь Семченко, Юрий Марков, Юрий Рябцев, Виктор Кучеров, Юрий Кучеров, Леонид Радченко, Евгений Суздалев, Григорий Алейников, Валерий Кириченко, Сергей Лукашенко. Михаил Семченко и Юрий Максименко присутствовали на юбилее.

День рождения школы – это общий праздник учащихся, педагогов, родителей. Это праздник детства, юности, дружбы, праздник будущего, потому что история школы продолжается. Она продолжается с теми, кто принял эстафету и трудится в ее стенах сегодня.

А еще день рождения – это подарки, улыбки, воспоминания, совместные фото, музыкальные номера и, безусловно, юбилейный торт с символической цифрой 130.

Наталья Логунова

Фото автора