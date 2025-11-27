27 ноября профсоюзный правовой прием граждан проведет главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Андрей Васильевич КОШАРКАР:

— с 10.30 до 12.30 – в КСУП «Губичи» (аг. Губичи, ул. Советская, 65, приемная);

— с 13.00 до 15.00 – в районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса (г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 15, актовый зал).

Предварительно записаться на профсоюзный прием можно по единому номеру 8 (0232) 32-99-74.