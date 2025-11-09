Знаменательная годовщина сегодня. Ровно 95 лет назад, 8 ноября 1930 года, в городском поселке Ореховск в 27 километрах от Орши дала первый промышленный ток первая в республике государственная районная электрическая станция, положившая начало эре большой энергетики Беларуси. И важному пути от скромной, но работающей по сей день ГРЭС до грандиозной Белорусской атомной электростанции.

Аббревиатуру ГОЭЛРО в советское время знал, пожалуй, каждый. Изначально являвшаяся обозначением Государственной комиссии по электрификации России (имелась в виду вся Советская страна), она стала и названием ее первого и наиважнейшего документа — государственного плана развития электроэнергетической отрасли страны. По сути, ГОЭЛРО стал первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным после Октябрьской революции. И давшим молодой стране колоссальный импульс для развития.

Именно в соответствии с этим планом в 1927 году был начат Осинстрой — строительство Белорусской ГРЭС. Выбор белорусского правительства пал на Осиновский торфяной массив как самый крупный и к тому же расположенный в географическом центре района Витебского, Оршанского и Могилевского округов, место сосредоточения целого ряда промышленных предприятий Беларуси. Рядом лежало глубоководное озеро Орехи с площадью зеркала 221 га, что разрешало вопрос о водоснабжении будущей тепловой электростанции.

Основной объем работы выполнялся вручную, станцию возводили около 2 тысяч человек из разных уголков Беларуси, России и Украины. Причем работа была не из легких: сам Осинстрой был расположен в глухой местности, среди лесов и болот, вдали от транспортных магистралей. Стройматериалы доставлялись гужевым транспортом, первое время не хватало благоустроенного жилья. И все же, несмотря на трудности, строительство завершили, смонтировав три турбины и пять котлов. 8 ноября 1930 года станция дала первый промышленный ток. На торжественный митинг по случаю открытия помимо строителей и местных жителей съехались делегации из других городов и деревень Беларуси, прибыла и правительственная делегация во главе с председателем Совнаркома БССР Николаем Голодедом и председателем республиканского ЦИК Александром Червяковым.

К концу первого десятилетия работы БелГРЭС уже обеспечивала электричеством Витебск, Могилев, Дубровно и соседний со станцией поселок Осинторф. Во время Великой Отечественной войны ее турбоагрегаты были вывезены за Урал, а часть оборудования уничтожена. В 1953‑м восстановленная ГРЭС достигла довоенной мощности.

На бункерную галерею БелГРЭС вагонетки с торфом поднимались по наклонной эстакаде двумя фуникулерными установками.

Индустриализация на принципах самообеспечения

БелГРЭС стала знаковым для республики элементом широко развернувшейся в СССР индустриализации, преследовавшей не только экономические, но и социальные задачи. Она ставила целью решение как минимум двух проблем: во-первых, занять работой избыточное трудоспособное население в деревне и ликвидировать безработицу в городах. А во-вторых, максимально сконцентрироваться на использовании и переработке местного сырья.

Подводя итоги хозяйственного развития республики за 1926 год, тогдашний председатель Совнаркома БССР (предшественник Голодеда) Иосиф Адамович так характеризовал значение предстоящего строительства:

«Если мы сопоставим вопрос о постройке Осиновской электростанции с вопросом коренного переоборудования наших предприятий, удешевления себестоимости продукции и гораздо более быстрого развертывания промышленности, обеспеченной дешевым и удобным топливом, то мы поймем все значение нашего Осиновского электростроя: он является первым действительно крупным шагом в разрешении вопроса индустриализации нашей республики».

Кстати, и сегодня БелГРЭС работает на местных видах топлива, в качестве которого здесь применяются древесная щепа и торф — уже на основе новейших технологий. В 2006 году была введена в эксплуатацию энергоустановка мощностью 1,5 МВт на местных видах топлива. В 2012‑м введен в эксплуатацию котел на МВТ производительностью 30 т/ч. В 2017‑м присоединены мини-ТЭЦ «Барань» на местных видах топлива установленной мощностью 3,25 МВт и цех по добыче и вывозу торфа «Усвиж-Бук».

«Каждый должен идти по примеру Белоруссии»

Стоит отметить, что горячим сторонником Осиновского строительства был председатель Госплана СССР, автор нескольких разделов плана ГОЭЛРО Глеб Кржижановский. Он отмечал: «Станция на Осиновских болотах имеет большое плановое и политическое значение. Что касается размера капитальных вложений, то речь идет об ассигновании 13 миллионов рублей на протяжении трех лет. Я считаю, что при таких скромных, сравнительно, запросах об ассигновании 4 миллионов в год для того, чтобы Белоруссия получила надлежащую ось для своего развития, всякие колебания должны отпасть.



Я считаю, что каждый район, который хочет доказать, что он действительно имеет необходимость в установке станции, должен идти по примеру Белоруссии. Я считаю, что белорусская станция — это самая несомненная из всех станций».