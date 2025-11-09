Эра большой энергетики

Она началась в Беларуси 95 лет назад с Оршанского района

Знаменательная годовщина сегодня. Ровно 95 лет назад, 8 ноября 1930 года, в городском поселке Ореховск в 27 километрах от Орши дала первый промышленный ток первая в республике государственная районная электрическая станция, положившая начало эре большой энергетики Беларуси. И важному пути от скромной, но работающей по сей день ГРЭС до грандиозной Белорусской атомной электростанции.

Осинстрой: первенец ГОЭЛРО

Аббревиатуру ГОЭЛРО в советское время знал, пожалуй, каждый. Изначально являвшаяся обозначением Государственной комиссии по электрификации России (имелась в виду вся Советская страна), она стала и названием ее первого и наиважнейшего документа — государственного плана развития электроэнергетической отрасли страны. По сути, ГОЭЛРО стал первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным после Октябрьской революции. И давшим молодой стране колоссальный импульс для развития.

Именно в соответствии с этим планом в 1927 году был начат Осинстрой — строительство Белорусской ГРЭС. Выбор белорусского правительства пал на Осиновский торфяной массив как самый крупный и к тому же расположенный в географическом центре района Витебского, Оршанского и Могилевского округов, место сосредоточения целого ряда промышленных предприятий Беларуси. Рядом лежало глубоководное озеро Орехи с площадью зеркала 221 га, что разрешало вопрос о водоснабжении будущей тепловой электростанции.

Основной объем работы выполнялся вручную, станцию возводили около 2 тысяч человек из разных уголков Беларуси, России и Украины. Причем работа была не из легких: сам Осинстрой был расположен в глухой местности, среди лесов и болот, вдали от транспортных магистралей. Стройматериалы доставлялись гужевым транспортом, первое время не хватало благоустроенного жилья. И все же, несмотря на трудности, строительство завершили, смонтировав три турбины и пять котлов. 8 ноября 1930 года станция дала первый промышленный ток. На торжественный митинг по случаю открытия помимо строителей и местных жителей съехались делегации из других городов и деревень Беларуси, прибыла и правительственная делегация во главе с председателем Совнаркома БССР Николаем Голодедом и председателем республиканского ЦИК Александром Червяковым.

К концу первого десятилетия работы БелГРЭС уже обеспечивала электричеством Витебск, Могилев, Дубровно и соседний со станцией поселок Осинторф. Во время Великой Отечественной войны ее турбоагрегаты были вывезены за Урал, а часть оборудования уничтожена. В 1953‑м восстановленная ГРЭС достигла довоенной мощности.

На бункерную галерею БелГРЭС вагонетки с торфом поднимались по наклонной эстакаде двумя фуникулерными установками.

Индустриализация на принципах самообеспечения

БелГРЭС стала знаковым для республики элементом широко развернувшейся в СССР индустриализации, преследовавшей не только экономические, но и социальные задачи. Она ставила целью решение как минимум двух проблем: во-первых, занять работой избыточное трудоспособное население в деревне и ликвидировать безработицу в городах. А во-вторых, максимально сконцентрироваться на использовании и переработке местного сырья.

Подводя итоги хозяйственного развития республики за 1926 год, тогдашний председатель Совнаркома БССР (предшественник Голодеда) Иосиф Адамович так характеризовал значение предстоящего строительства:
«Если мы сопоставим вопрос о постройке Осиновской электростанции с вопросом коренного переоборудования наших предприятий, удешевления себестоимости продукции и гораздо более быстрого развертывания промышленности, обеспеченной дешевым и удобным топливом, то мы поймем все значение нашего Осиновского электростроя: он является первым действительно крупным шагом в разрешении вопроса индустриализации нашей республики».
Кстати, и сегодня БелГРЭС работает на местных видах топлива, в качестве которого здесь применяются древесная щепа и торф — уже на основе новейших технологий. В 2006 году была введена в эксплуатацию энергоустановка мощностью 1,5 МВт на местных видах топлива. В 2012‑м введен в эксплуатацию котел на МВТ производительностью 30 т/ч. В 2017‑м присоединены мини-ТЭЦ «Барань» на местных видах топлива установленной мощностью 3,25 МВт и цех по добыче и вывозу торфа «Усвиж-Бук».

«Каждый должен идти по примеру Белоруссии»

Стоит отметить, что горячим сторонником Осиновского строительства был председатель Госплана СССР, автор нескольких разделов плана ГОЭЛРО Глеб Кржижановский. Он отмечал: «Станция на Осиновских болотах имеет большое плановое и политическое значение. Что касается размера капитальных вложений, то речь идет об ассигновании 13 миллионов рублей на протяжении трех лет. Я считаю, что при таких скромных, сравнительно, запросах об ассигновании 4 миллионов в год для того, чтобы Белоруссия получила надлежащую ось для своего развития, всякие колебания должны отпасть.

Я считаю, что каждый район, который хочет доказать, что он действительно имеет необходимость в установке станции, должен идти по примеру Белоруссии. Я считаю, что белорусская станция — это самая несомненная из всех станций».

Оценивая значение БелГРЭС, Николай Голодед отмечал на открытии станции 95 лет назад, что Осинстрой является тем главным отправным пунктом, от которого будет идти дальнейшая коренная реорганизация всей экономики республики. И что после введения в строй Осиновской станции должна измениться вся структура белорусского народного хозяйства, ускориться темп народно-хозяйственного строительства. Собственно говоря, так и произошло. Сомнений не остается:
сооружение Осиновской районной электростанции стало одним из важнейших событий в экономической жизни БССР начала 1930-х. Начавшим эру большой энергетики Беларуси.

Хозяйский подход

В августе 2011 года БелГРЭС посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Она переживает коренную модернизацию — переходит с импортных энергоносителей на местные: торф и щепу, — писала «СБ» о той поездке 5 августа 2011 года. — Сейчас доля местных видов топлива в балансе станции составляет 60 процентов. В следующем году, когда заработает второй котел, будет 100 процентов… Президент, знакомясь с планами энергетиков, поручил не только увеличивать долю местного топлива, но и по максимуму использовать белорусские комплектующие и материалы при сборке котлов».

БелГРЭС. 4 августа 2011 года.
Фото БЕЛТА

КСТАТИ

Писатель Герберт Уэллс, посетив Россию в 1920 году и узнав про планы ее широкой электрификации, счел их неосуществимыми. Приехав вновь в СССР в 1934‑м, он был поражен тем, что план ГОЭЛРО был не просто выполнен, но и перевыполнен по ряду показателей.