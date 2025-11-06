Акция по бесплатному правовому консультированию пройдет 6 ноября в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Сотрудники центрального аппарата Министерства юстиции с 10.00 до 12.00 в формате прямой телефонной линии проконсультируют граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства юстиции и не требующим ознакомления с документами.

По вопросам в сфере регистрации актов гражданского состояния можно звонить по телефону 8 (017) 200-06-18; нотариальной деятельности — 8 (017) 200-89-71; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Республики Беларусь — 8 (017) 211-01-93; принудительного исполнения исполнительных документов — 8 (017) 210-40-49.

Информацию о формате и времени проведения консультаций можно также получить в главных управлениях юстиции областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета.