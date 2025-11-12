В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды передовикам агропромышленного комплекса. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости 11 ноября.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей Благодарность из рук Главы государства получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства РУП «Белоруснефть-Особино» Андрей Марцелев.

Поздравляем лидера жатвы с заслуженной наградой!



Фото Белта, president.gov.by, belorusneft.by