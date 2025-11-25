Ингредиенты:

— сливочное масло — 100 г.;

— яйцо — 1 шт.;

— сахар — 4 ст. л.;

— мука — 300 г.;

— разрыхлитель — 8 г.;

— соль — щепотка;

— лимон — 1 шт.;

— сахарная пудра — 30 г.

Приготовление:

1. С лимона теркой снимите цедру и выдавите сок. Размягченное сливочное масло перетрите с сахаром, добавьте яйцо и взбейте до однородности. Добавьте цедру и сок лимона, перемешайте. Постепенно введите просеянную муку, разрыхлитель и соль, вымесите до однородности.

2. Заверните тесто в пленку и уберите на час в холодильник. Разогрейте духовку до 180 градусов, достаньте тесто и аккуратно скатайте одинаковые шарики. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на застеленный пергаментом противень.

3. Запекайте 15 минут, достаньте и дайте несколько минут остыть. Затем очень аккуратно переложите печенье на блюдо и оставьте до полного остывания.