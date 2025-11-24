С 2002 года благодаря прибору спасены более 2,7 тысячи жизней.

Статистика убедительно показывает: АПИ является одним из самых эффективных средств раннего обнаружения пожара.

Только в прошлом году благодаря их срабатыванию были спасены жизни 93 человек, среди них 21 ребёнок.

С начала массового внедрения прибора с 2002 года в нашей стране АПИ помогли сохранить жизни более 2780 человек.

За 10 месяцев 2025 года спасено 53 человека, из них 12 детей.

Установка автономного пожарного извещателя — это простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Он своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение. Сможет разбудить человека даже ночью.

Сегодня в республике дан старт широкомасштабной информационной кампании по необходимости установки АПИ в доме.

Помните: безопасность семьи начинается с маленького устройства, способного сохранить самое ценное — жизнь.

МЧС Беларуси