Белорусская сторона с удивлением ознакомилась с распространенными в СМИ заявлениями литовских официальных лиц о якобы имевшем место «отказе» в возвращении литовских грузовых транспортных средств, находящихся на территории Беларуси. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала. Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону», — отметили в МИД.

Там добавили, что в Беларуси надеются на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений.