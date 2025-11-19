Беларусь всегда была нацелена на совершенствование ситуации с правами человека, но никогда не согласится с навязываемыми подходами, которые предполагают принуждение и давление. С таким заявлением выступило Постоянное представительство Беларуси при ООН на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на котором был представлен доклад об итогах работы Совета по правам человека в текущем году, сообщает БЕЛТА.

Представитель белорусской делегации отметил, что Совет ООН по правам человека был и остается важной платформой для обсуждения всех аспектов прав человека. По своему мандату эта структура должна заниматься реальными вопросами прав человека, которые в значительной степени влияют на качество жизни людей, способствовать укреплению потенциала государств в этой сфере. «Однако совет продолжает все дальше выходить за рамки принципов универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, занимаясь порой откровенной травлей государств по политическому признаку. Избирательные страновые сюжеты — лишь один из элементов практики «инструментализации прав человека в политических целях», которая подрывает доверие к совету и его решениям, — заявил белорусский дипломат. — Мы наблюдаем парадоксальную картину того, как совет, якобы борясь с репрессиями в отдельных странах, сам превращается в репрессивный орган».

В дипмиссии подчеркнули, что злоупотребление правозащитными вопросами стоит в одном ряду с вопросом противоречащих международному праву односторонних принудительных мер. «И здесь мы сталкиваемся с очередным парадоксом. С одной стороны, работа СПЧ активно используется для обоснования незаконной санкционной политики, направленной на повсеместное вмешательство во внутренние дела независимых государств, а с другой стороны — совет фактически продолжает игнорировать негативные последствия влияния односторонних мер на права человека, которые произвольно вводятся группой стран, якобы с учетом решений совета», — заметили в Постоянном представительстве Беларуси.

Дипломат констатировал, что за прошедший год Совет ООН по правам человека не предпринял результативных попыток бороться с политизацией и двойными стандартами, дисбалансами во внимании, уделяемом различным категориям прав, необъективностью оценок ситуаций с правами человека, чрезмерной перегруженностью избирательными страновыми сюжетами и ростом конфронтации среди государств.

«Беларусь всегда была нацелена на совершенствование ситуации с правами человека. Мы всегда были открыты к взаимоуважительному и конструктивному диалогу, который направлен на реальный прогресс в этой области и приветствуем все инициативы, способствующие поощрению и защите экономических, социальных и культурных прав для устранения неравенства как внутри стран, так и между государствами. Однако мы никогда не согласимся с навязываемыми нам через совет подходами, которые предполагают принуждение и давление, подразумевают вмешательство во внутренние дела и приводят к деградации государственного суверенитета», — резюмировал представитель белорусской делегации.