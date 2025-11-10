«Белавиа» с 10 марта 2026 года запустит чартеры в Иорданию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Путешественников приглашают увидеть «марсианские» пейзажи пустыни Вади Рам, древние города Петру и Джераш, отдохнуть на пляжах Красного моря, насладиться дайвингом среди коралловых рифов.

Чартерная программа в город Акаба продлится до конца мая 2026 года. «Рейсы из Минска будут выполняться каждые 11 дней на комфортабельном Boeing 737-800. Время в пути составит около 6 часов», — рассказали в пресс-службе «Белавиа».

Консолидатором рейса выступает туроператор «ИНТЕРСИТИ». Гражданам Беларуси для въезда в Иорданию нужна виза, она оформляется по прилете.