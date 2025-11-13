В дошкольном центре развития ребенка состоялось открытие новой, безопасной игровой площадки. Инициатором и спонсором проекта выступила Гомельская областная организация РОО «Белая Русь».

На торжественном открытии присутствовали заместитель председателя областной организации РОО «Белая Русь» Наталья Мамрукова, председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, представители отдела образования, педагоги, воспитанники центра и их родители.

«Для нас большая честь и радость дарить детям такие подарки. Первая площадка была открыта в Светлогорске, и вот сегодня мы с гордостью открываем вторую, здесь, в Буда-Кошелеве. Для «Белой Руси» поддержка дошкольных учреждений и забота о благополучии подрастающего поколения – ключевой приоритет. Мы видим, как важны такие современные пространства для физического здоровья, социального развития и радости наших детей, и уверяем, что эта программа будет продолжена», – отметила Наталья Мамрукова.

В этот день ряды районной организации «Белая Русь» пополнились двумя новыми участницами, которым торжественно вручили членские билеты.

После открытия площадки Наталья Мамрукова и Татьяна Чечко посетили городские школы, где в рамках областной акции «Дети рисуют Родину» вручили первоклассникам книжки-раскраски «Рисуем символы страны». Эти красочные издания – результат совместного проекта Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» и телерадиокомпании «Гомель». Раскраски были созданы для всех первоклассников Гомельской области с целью в увлекательной, игровой форме познакомить детей с государственной символикой, историей и культурой родного края.

Елизавета Малая

Фото автора