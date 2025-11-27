Белорусский фильм «Черный замок» стал лауреатом открытой Евразийской кинопремии в номинации «Лучший композитор»: награды удостоен автор музыки к картине композитор Юрий Потеенко. Первая церемония вручения премии, называемой еще евразийским Оскаром, состоялась 27 ноября в Москве в «Мастерской «12» Никиты Михалкова», передает корреспондент БЕЛТА.

Всего премия присуждается в 11 номинациях. Каждый победитель получает статуэтку в виде бабочки, инкрустированной почти 5 тыс. мелких бриллиантов. Кроме того, победитель в номинации «Лучший фильм» станет обладателем якутского бриллианта весом 10 карат и стоимостью, эквивалентной $1 млн. Лауреаты остальных номинаций награждаются 5-каратными якутскими бриллиантами стоимостью, эквивалентной $250 тыс. каждый.

/Будет дополнено/.