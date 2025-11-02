В Беларуси снова пройдет акция от УП «БЕЛТЕХОСМОТР» — 6 ноября 2025 года автомобилисты смогут пройти государственный техосмотр со скидкой 50%. Предложение действует для всех типов транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.





Как сообщили на сайте gto.by, акция приурочена к ноябрьским праздникам и стала ответом на многочисленные просьбы водителей после успеха предыдущей кампании. Тогда выгодной возможностью воспользовались около тысячи автовладельцев.

Скидка будет действовать только 6 ноября (в четверг, накануне длинных выходных) на ограниченном числе диагностических станций по всей стране.

Список станций, участвующих в акции

№70 — г. Крупки, ул. Ленина, 48

№73 — д. Будёновка, ул. Октябрьская, 8

№78 — г. Островец, ул. Полночная, 22

№79 — г. Ганцевичи, ул. Энергетиков, 33А

№80 — г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А

№82 — г. Шарковщина, ул. Красная Горка, 20

№83 — г. Дятлово, ул. Советская, 104А

№124 — г. Слоним, ул. Красноармейская, 73/1-1

№152 — г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181

№167 — г. Витебск, ул. 6-я Суражская, 9А

№200 — г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А

№201 — г. Гродно, Индурское шоссе, 17

№203 — г. Мстиславль, ул. Могилевская, 19А

№210 — г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13

№222 — г. Жабинка, ул. Мира, 21

№235 — г. Гродно, ул. Обухова, 28

№241 — г. Ляховичи, ул. Трудовая, 3

№252 — г. Могилев, ул. Кулибина, 31

№255 — г. Гомель, ул. Могилёвская, 4А

Напомним, что в соответствии со статьёй 116 Трудового кодекса, рабочий день, предшествующий государственному празднику, сокращается на один час.

