В Беларуси снова пройдет акция от УП «БЕЛТЕХОСМОТР» — 6 ноября 2025 года автомобилисты смогут пройти государственный техосмотр со скидкой 50%. Предложение действует для всех типов транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Как сообщили на сайте gto.by, акция приурочена к ноябрьским праздникам и стала ответом на многочисленные просьбы водителей после успеха предыдущей кампании. Тогда выгодной возможностью воспользовались около тысячи автовладельцев.
Скидка будет действовать только 6 ноября (в четверг, накануне длинных выходных) на ограниченном числе диагностических станций по всей стране.
Список станций, участвующих в акции
- №70 — г. Крупки, ул. Ленина, 48
- №73 — д. Будёновка, ул. Октябрьская, 8
- №78 — г. Островец, ул. Полночная, 22
- №79 — г. Ганцевичи, ул. Энергетиков, 33А
- №80 — г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А
- №82 — г. Шарковщина, ул. Красная Горка, 20
- №83 — г. Дятлово, ул. Советская, 104А
- №124 — г. Слоним, ул. Красноармейская, 73/1-1
- №152 — г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181
- №167 — г. Витебск, ул. 6-я Суражская, 9А
- №200 — г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А
- №201 — г. Гродно, Индурское шоссе, 17
- №203 — г. Мстиславль, ул. Могилевская, 19А
- №210 — г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13
- №222 — г. Жабинка, ул. Мира, 21
- №235 — г. Гродно, ул. Обухова, 28
- №241 — г. Ляховичи, ул. Трудовая, 3
- №252 — г. Могилев, ул. Кулибина, 31
- №255 — г. Гомель, ул. Могилёвская, 4А
Напомним, что в соответствии со статьёй 116 Трудового кодекса, рабочий день, предшествующий государственному празднику, сокращается на один час.