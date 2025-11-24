«Проехали 440 километров. Считаю, это хороший результат, что мы на финише. Спецучасток для меня был непростой: много желобов, много тряски, было всяких ловушек. Но мы со всем справились и, думаю, показали достойный результат», – поделился Мурылев впечатлениями от второго этапа.