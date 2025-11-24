Пилоты команды «МАЗ-СПОРТавто» заняли первые три места на гонке «Великая степь» – финальном этапе этапа чемпионата РФ по ралли-рейдам.
Белорусский пилот Виталий Мурылев (команда «МАЗ-СПОРТ-авто») занял первое место по итогам второго этапа российской гонки «Великая степь – 2025» в Калмыкии, передает Sputnik.
Его партнеры по команде – Сергей Вязович и Павел Мурылев – показали, соответственно, второй и третий результаты. При этом ранее Вязович заявлял, что цель белорусов – занять первые три места.
На первом этапе «Великой степи» первое и второе места занимали Вязович и Мурылев, а на третьем был Юрий Найман (URAL MOTORSPORT, Россия).
«Проехали 440 километров. Считаю, это хороший результат, что мы на финише. Спецучасток для меня был непростой: много желобов, много тряски, было всяких ловушек. Но мы со всем справились и, думаю, показали достойный результат», – поделился Мурылев впечатлениями от второго этапа.
Соревнования в России продолжатся до 25 ноября включительно. Общая протяженность маршрута – около 900 километров. На пути – песчаные барханы, есть сложные навигационные ловушки.
«Великая степь» – это седьмой, завершающий, этап чемпионата России по ралли-рейдам.