Абитуриенты могут проверить свои знания по 14 учебным дисциплинам не выходя из дома благодаря дистанционному репетиционному тестированию (ДРТ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

«Успешен на экзамене тот, кто не отказывает себе в знаниях. При этом очень важно понимать, насколько эти знания прочные и основательные ли они, — отметил Дмитрий Миронов. — Республиканский институт контроля знаний предоставляет выпускникам и абитуриентам еще одну возможность проверить уровень своих знаний по учебным дисциплинам — это дистанционное репетиционное тестирование».

По словам директора РИКЗ, такое тестирование имеет ряд преимуществ. Например, все желающие могут пройти тест по 14 учебным предметам на русском языке и (или) белорусском языке. «Сделать это можно прямо дома за компьютером в любое время и день. Тесты можно проходить не единожды, и каждый раз это будет бесплатно. Время на выполнение теста не ограничено. Результат выполнения станет известен участнику сразу же после окончания работы», — добавил он.

Кроме того, Республиканским институтом контроля знаний обеспечена скорая помощь для работы над ошибками: каждому абитуриенту будет предоставлено тематическое консультирование, включающее авторское решение всех заданий, правильные ответы, ссылки на разделы программ и параграфы учебных пособий, где находится проверяемый учебный материал.

«Как видим, ДРТ действительно очень удобный и важный помощник в подготовке к экзаменам. Однако подчеркну, что при всех плюсах ДРТ не заменяет репетиционное тестирование (РТ). Наиболее полное представление о тематике, формах и типах тестовых заданий, что будут предложены на ЦЭ и ЦТ, дают все-таки три этапа РТ. Именно участники репетиционного тестирования получают шанс окунуться в атмосферу, аналогичную той, которая будет на выпускных и вступительных испытаниях», — резюмировал Дмитрий Миронов.