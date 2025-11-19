Более 100 Telegram-стикеров по заявлению прокуратуры Чаусского района признаны экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что стикеры созданы с целью реабилитации нацизма, пропаганды, публичного демонстрирования и распространения нацистской символики и атрибутики, разжигания расовой, национальной и социальной вражды и розни, а также создания недоверия к представителям государственной власти.

На стикерах изображалась нацистская символика и атрибутика. Часть из них содержала оскорбления государственных и политических деятелей Беларуси, сотрудников правоохранительных органов в связи с их служебной и профессиональной деятельностью, а также призывы к применению насилия и расовой сегрегации.

Прокуратура Чаусского района направила в суд пять заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявления прокурора, информационная продукция признана экстремистскими материалами и включена в республиканский список экстремистских материалов.