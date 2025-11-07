Более 25 тыс. человек по всей стране посетили кинопоказы во время XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». Об этом рассказал первый заместитель министра культуры Дмитрий Шляхтин на пресс-конференции, посвященной закрытию форума, передает корреспондент БЕЛТА.

«За прошедшие дни по всей стране состоялось свыше 600 кинопоказов фестивальных фильмов, которые посмотрели более 25 тыс. человек. Кроме восьми конкурсных программ в лучших кинотеатрах столицы прошли Дни национального кино стран ЕС, Китая, Бразилии, Италии, ретроспективные показы фильмов золотой коллекции государств — участников СНГ. В Белорусской государственной академии искусств и Белорусском государственном университете культуры и искусств, а также в кинотеатрах столицы состоялось более 20 творческих встреч и мастер-классов ведущих кинематографистов Беларуси, России, Индии, Вьетнама, Китая и других государств — участников кинофестиваля. Это действительно очень важный компонент «Лiстапада», когда наша творческая молодежь имеет возможность познакомиться с мэтрами», — сказал Дмитрий Шляхтин.

Он добавил, что в рамках деловой программы кинофестиваля при поддержке Постоянного комитета Союзного государства и Исполкома Содружества Независимых Государств прошли круглые столы, посвященные вопросам развития кинематографии на современном этапе.

«Слоганом нынешнего «Лiстапада» стали слова «История, меняющая взгляд» . Очень хочется верить, что эти семь фестивальных дней помогли жителям и гостям Беларуси посмотреть на мир по-новому, сквозь призму доброты, гуманизма и духовности. И, безусловно, многие фильмы, которые были показаны в конкурсных и внеконкурсных программах, стали своеобразным окном в другие миры, цивилизации и культуры. Все для того, чтобы мы просто лучше начинали понимать друг друга», — подчеркнул Дмитрий Шляхтин.

По его мнению, фестиваль — это не просто конкурсные показы и творческое соревнование, но еще и установление деловых контактов между представителями киносферы из разных государств, которые в будущем могут привести к совместным проектам.

«Лiстапад» — большое, серьезное, многогранное явление, которому мы посвящаем достаточно много внимания и времени и всегда стараемся подготовить его на очень высоком уровне», — подытожил первый заместитель министра культуры.