Поиски пропавшего подростка в Березинском районе ведутся на земле и с воздуха, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ранее сообщалось, что возле деревни Карбовское пропал мальчик 2010 года рождения — около 10 утра 8 ноября он уехал на велосипеде в неизвестном направлении.

«Для расширения зоны поиска активно используются квадрокоптеры — они позволяют обследовать труднодоступные участки леса с воздуха, ускоряя работу наземных групп. Задействованы семь квадрокоптеров. Также осуществляется проверка ближайших водоемов. В поисках участвуют работники МЧС, РОВД, лесхоза, местные жители, волонтеры», — рассказали в МЧС.

Всего в поисках задействованы 57 единиц техники, 362 человека, две собаки.