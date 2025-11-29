Напоминаем: 29.10.2025 около в 06 час. 25 мин. 30-летний водитель, управляя транспортным средством «IVECO DAILI 35S18» и двигаясь по автодороге «Гомель-Минск» на 252 км по направлению г. Минска вблизи д. Наспа Буда-Кошелевского района совершил наезд на 65-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По имеющимся данным после совершения наезда на пешехода проезжавшие по автодороге транспортные средства в сторону г. Минска в период с 06.30 ч. по 07.00 ч. 29.10.2025 4 раза совершили переезд тела потерпевшего.

Если вам что-либо известно по факту переезда пострадавшего другими автомобилями после наезда первым автомобилем, сообщайте по телефонам 8(02336)72256 или 8(029)7380397 в Буда-Кошелевский РОСК.

Буда-Кошелевский РОСК

Фото — Сожский Форпост