В рамках проведения 23-26 ноября праздничных мероприятий, посвященных 82-й годовщине освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков будет закрыто движение транспорта:

— с 05.00 часов 22 ноября 2025 г. до 23.00 часов 26 ноября 2025 г. на площади Восстания;

25 ноября 2025 года

— с 13.30 часов до 16.30 часов (на время проведения репетиции парада техники):

на улице Советской, на участке от улицы Комсомольской до улицы Рогачевской;

по проспекту Победы, на участке от улицы Советской до улицы Крестьянской;

— с 11.00 до окончания мероприятия по улице 50 лет БССР.

26 ноября 2025 года

— с 14.45 часов до окончания парада техники:

на улице Советской, на участке от улицы Комсомольской до улицы Рогачевской;

— на проспекте Победы, на участке от улицы Советской до площади Привокзальной;

— с 10.30 часов до окончания мероприятия по улице Кирова, на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина, улице Трудовой.

Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов.

Владимир Привалов. Официально