150 молодых специалистов, выпускников вузов и ссузов нынешнего года, приступили к работе в организациях, учреждениях и на предприятиях Будакошелевщины. Каждый из них своими знаниями, стремлением овладеть профессиональными навыками и умело применить их на деле вносит определенный вклад в развитие района.

Большинство из тех, кто только начал свой трудовой путь, а это 84 человека, пришли в сельскохозяйственную отрасль. Немалое число выпускников выбрали образование (23 человека) и здравоохранение (15 человек). Благодаря новым работникам пополнился кадровый состав в сфере культуры, в правоохранительных органах, жилищно-коммунальном хозяйстве и др.

Кто же эти молодые люди, пришедшие на свои первые рабочие места? Это целеустремленные, разносторонние и талантливые ребята, которые, как мы убедились, уже делают первые успехи. Познакомимся с некоторыми из них поближе.

Бухгалтерский учет с творческим подходом

Для молодых специалистов из Гомеля, сестер-двойняшек Алины и Ангелины Будьковых, бухгалтерия – это не только семейное дело, но и осознанный выбор в пользу универсальной и стабильной профессии. Окончив Гомельский аграрно-технический колледж, они уверенно начинают профессиональный путь в СУП «Морозовичи-Агро».

Решение получить среднее специальное образование, минуя два старших класса, девушки приняли самостоятельно. «Мы рассудили, что лучше пойти в колледж, освоить профессию и, уже зарабатывая деньги, параллельно получить высшее образование», – делятся Будьковы. Эту стратегию они успешно претворяют в жизнь, продолжив обучение на заочной форме в БелГУТе. Как отмечают сестры, требовательность преподавателей колледжа стала для них отличной школой, которая подготовила их к реальной работе. Сейчас Алина трудится бухгалтером по складам и горюче-смазочным материалам, а Ангелина ведет расчет заработной платы. В коллективе их поддерживают старшие коллеги.

Творческое начало, привитое еще в годы учебы в СШ №19 г. Гомеля (школа с художественным уклоном), где девушки осваивали разнообразные виды искусства и рукоделия, стало важной частью их жизни. Ангелина увлекается созданием десертов и даже поставляла свою продукцию в одну из гомельских кофеен, в которой подрабатывала, еще обучаясь в колледже. Алина, чьи картины не раз занимали призовые места в школьных конкурсах, нашла своему таланту и практическое применение: она участвовала в создании соломенных скульптур для праздника «Дожинки-2025». Этот опыт наглядно показывает, как разностороннее развитие помогает молодым специалистам проявлять себя в профессии с иной стороны.

От школьной парты – к учительскому столу

Совсем в другой сфере реализовывает себя молодой педагог Ангелина Кабаева, уроженка п. Красное Знамя. Ее история – это пример того, как любовь к предмету, привитая талантливым педагогом, может определить судьбу. Еще учась в Уваровичской школе, Ангелина под влиянием учителя Ирины Никитиной всерьез увлеклась биологией. Именно тогда она и решила, что хочет так же увлеченно нести знания детям.

Окончив биологический факультет ГГУ имени Франциска Скорины, куда девушка поступила по целевому направлению, она ни разу не усомнилась в своем выборе. «Пять лет опыта лишними не будут», – уверена она. Сейчас молодой специалист преподает биологию и химию в Бушевской школе, где ей сразу доверили классное руководство в 5 классе. Признается, что сильно волновалась перед первым уроком: дети, педагоги, непривычная обстановка. «Первое время были трудности с ведением документации, но в коллективе у нас очень отзывчивые и опытные коллеги, которые всегда помогут и подскажут», – делится Ангелина.

Сейчас девушка уже освоилась и с теплотой говорит о своем классе. «Ребята у меня очень дружные, активные, инициативные. Особенно они любят общественно полезный труд: с большим энтузиазмом приводят в порядок территорию вокруг школы», – отмечает молодой специалист.

Ангелина не скрывает, что она целеустремленный человек, который хочет профессионально расти и развиваться. В свободное время она находит удовлетворение в своем давнем увлечении – рисовании.

Первая помощь и первая ответственность



Завершает наш рассказ о молодых специалистах Будакошелевщины выпускница Гомельского медицинского колледжа Ангелина Васильева. Решение связать жизнь с этой сферой она приняла еще в 8-м классе, а после 11-го поступила в Гомельский медицинский университет на медико-профилактическое дело. Однако спустя полтора года пошла учиться в медколледж и нисколько об этом не жалеет.

По целевому направлению гомельчанку распределили не просто фельдшером, а сразу на должность заведующей ФАПом в Глазовку. Такое назначение стало для нее неожиданностью. «Это очень ответственный пост, – говорит Ангелина, – но я справляюсь». Еще во время первой практики она поняла, насколько сложна и важна ее будущая профессия, и отступать не собиралась.

Начало работы заведующей сопровождалось трудностями: основной вызов – ведение обширной документации. Кроме того, пришлось активно знакомиться с жителями населенного пункта, запоминать, кто и где живет. «Было нелегко, но я понимаю, что это необходимо, и стараюсь найти подход ко всем», – отмечает фельдшер. Среди ее пациентов в основном пожилые люди, которым нужно чуть больше внимания.

Работа у начинающего медика многогранна: ведение приема, посещение больных на дому, а также выезды по вызовам, которые передает ей скорая помощь. Несмотря на загруженность, Ангелина планирует расти профессионально. Девушка намерена получить высшее образование и стать педиатром, потому что очень любит детей.

Как у человека разностороннего, в ее жизни много хобби: чтение, рисование, просмотр фильмов. А еще несколько лет она занималась косплеем – созданием костюмов и образов персонажей из фильмов. И увлечение было настолько серьезным, что Ангелина даже рассматривала возможность стать костюмером или гримером, но в итоге оставила это на уровне хобби.

В личной жизни у нее тоже все стабильно: вот уже три года, как она замужем. Ее муж, Евгений, работает на Гомельском жировом комбинате слесарем отдела КИПиА.

Истории девушек являются ярким доказательством того, что современный молодой специалист на селе – это далеко не просто выпускник, прибывший на отработку по распределению. Это ответственный руководитель, чуткий медик, перспективный педагог и грамотный бухгалтер. Благодаря собственным усилиям и поддержке наставников они не только успешно адаптируются в профессии, но и становятся активными, увлеченными людьми, чьи знания и энергия направлены на развитие нашего района.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора