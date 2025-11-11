На текущей неделе правительством внесен в Палату представителей проект закона «О республиканском бюджете на 2026 год». Как будет формироваться доходная часть и как спланирована расходная часть бюджета, рассказала БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Александра Михеенко.

Депутат указала, что при формировании проекта бюджета на следующий год за основу принят прогноз условий экономического развития, который предполагает рост ВВП на уровне 102,8%, уровень инфляции в среднегодовом выражении — 107%.

Доходы республиканского бюджета на 2026 год определены в размере 18,3% к ВВП и по сравнению с оценкой поступлений 2025 года увеличатся на 12,4%.

Доходы республиканского бюджета будут включать налоговые доходы (70,4% общей суммы доходов), неналоговые доходы (12,2%), безвозмездные поступления (17,4%).

Налоговые доходы в республиканском бюджете будут сформированы главным образом за счет налога на добавленную стоимость, доходов от внешнеэкономической деятельности, акцизов, налога на прибыль, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, экологического налога, транспортного налога.

Что касается расходов республиканского бюджета, планируется, что их рост к ожидаемому исполнению 2025 года составит не менее 10,4%, отметила заместитель председателя Постоянной комиссии.

Приоритетными в бюджете сохранятся расходы на финансирование социальной сферы, а также повышение уровня оплаты труда и благосостояние работников бюджетной сферы.

Дополнительно к базовому фонду оплаты труда в республиканском бюджете предусмотрены расходы на заработную плату работников по вновь вводимым объектам здравоохранения и образования, а также на оплату труда преподавателей, дополнительно вводимых в связи с увеличением контрольных цифр приема и ростом контингента обучающихся на бюджетной основе в учреждениях среднего специального образования на 1039 человек.

В числе основных направлений расходов республиканского бюджета на 2026 год будут выплата семейного капитала и финансирование строительства жилья с государственной поддержкой.

В бюджете предусмотрено финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также оказание государственной поддержки по системным решениям (поддержка экспорта и обеспечение внутреннего рынка современной техникой и оборудованием).

Предусмотрены средства и на финансирование централизованной закупки электротранспорта, автотранспорта для учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания населения с последующей их передачей регионам. В приоритете остаются расходы на ремонты и содержание дорог.

В 2026 году дефицит (превышение расходов над доходами) республиканского бюджета составит Br4,3 млрд, который планируется профинансировать за счет внешних государственных займов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов и остатков средств республиканского бюджета.

Александра Михеенко обратила внимание, что предлагаемые для формирования проекта бюджета на 2026 год подходы полностью позволяют сбалансировать его параметры в пределах имеющихся финансовых ресурсов и, что самое важное, — обеспечивают финансирование приоритетов социально-экономического развития страны.