Более 200 дополнительных поездов уже назначила Белорусская железная дорога на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для доставки пассажиров в период с 24 декабря по 12 января в международном сообщении с Российской Федерацией во взаимодействии с ОАО «РЖД» дополнительно назначено более 60 поездов по популярным направлениям: Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

Продажа билетов на поезда уже открыта. Реализация проездных документов на поезда в международном сообщении с Российской Федерацией открывается за 90 суток до их отправления с начальной станции, напомнили в пресс-центре.

Во внутриреспубликанском сообщении назначено порядка 150 дополнительных поездов по основным пассажирообразующим направлениям, связывающим Минск с областными центрами.

«Работа по назначению дополнительных поездов в международном и во внутриреспубликанском сообщениях будет продолжена», — добавили в пресс-центре.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра.